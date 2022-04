POL-WOB: Erfolgreiche Verkehrsarbeit gipfelt im Bestechungsversuch

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Fallersleben, Marktstraße 13.04.2022, 12.45 Uhr Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung geahndet werden kann. Der Zeuge beobachtete am Mittwochmittag, wie gegen 12.45 Uhr ein 62 Jahre alter Fahrzeugführer mit seinem blauen VW Golf in der Marktstraße einen am Fahrbahnrand abgestellten silbernen Ford touchierte. Dabei entstand ...

