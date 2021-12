Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an dem Kreisverkehr Ahlener Straße / Vogelstraße / Frielicker Weg wurde am Mittwoch, 22. Dezember, gegen 18 Uhr, eine Person leicht verletzt. Eine 28-jährige Rad-Fahrerin befuhr die Ahlener Straße in Richtung stadtauswärts und beabsichtigte, den Kreisverkehr in Richtung Frielicker Weg zu verlassen. Der 42-jährige Fahrer eines VW Polo befuhr die Ahlener Straße in die gleiche Richtung. Er wollte den Kreisverkehr jedoch in weiterer Fahrtrichtung stadtauswärts verlassen und der Ahlener Straße weiter folgen. Hier kam es dann zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Bei der Kollision verletzte sich die Rad-Fahrerin leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, konnte dieses aber nach medizinischer Behandlung wieder verlassen. An dem Rad entstand geringer Sachschaden, der VW Polo wurde nicht beschädigt.(rs)

