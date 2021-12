Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tankstelleneinbrecher festgenommen - Ermittlungen führen zu weiteren Tätern

Hamm-Uentrop (ots)

Nach einem Einbruch in eine Tankstelle am Dienstag, 14. Dezember, 5 Uhr, konnte die Polizei einen 31-jährigen Mann am Tatort festnehmen - Ermittlungen führten zu zwei weiteren Festnahmen. Der 31-jährige Mann schlug die Glasscheibe der Tankstellentür ein und räumte im Innenraum Zigaretten in seine Taschen - ein Zeuge wurde auf den lauten Knall aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen wenige Augenblicke später ein und konnten den Mann mit Wohnsitz in Hamm noch auf dem Tankstellen-Gelände festnehmen. Bei der Durchsuchung an der Wohnanschrift des 31-Jährigen konnte die Polizei wichtige Hinweise auf zwei weitere Täter gewinnen, die für Einbrüche in zwei Tankstellen auf dem Alten Uentroper Weg am Vortag verantwortlich waren (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5097796). Die beiden Männer im Alter von 18 und 23 Jahren, ebenfalls in Hamm wohnhaft, konnten festgenommen werden. Die Polizei prüft nun, ob die polizeibekannten Männer für weitere Einbrüche und Einbruchsversuche im Hammer Osten in Fragen kommen. Die Ermittlungen dauern an.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell