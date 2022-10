POL-OG: Durmersheim - Fahrradfahrer leicht verletzt

Lahr (ots) - Am Donnerstag gegen 3:45 Uhr konnte ein Zeuge Geräusche an einer Garagentür bei einem Wohnhaus in der Straße "Gereut" vernehmen. Bei der Nachschau sah er wie sich ein Sprinter entfernte. Nach ersten Ermittlungen wurde versucht die Tür aufzuhebeln. An einem im Hof stehenden Wohnmobil waren Teile geöffnet worden. Die Beamten des Polizeireviers Lahr fanden am Tatort Einbruchswerkzeug und haben weitere ...

