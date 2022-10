Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, B33 - Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Ein Unfall hat am Mittwoch auf der B33 zu einer leicht Verletzten und einem Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro geführt. Ein 40-jähriger VW-Fahrer fuhr gegen 16:50 Uhr auf der Obere Landstraße und wollte nach links auf die B33 einbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen auf der B33 aus Offenburg-Griesheim kommenden in Fahrtrichtung B28 fahrenden 38-jährigen Chrysler-Fahrer. In Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Bei dem Aufprall wurde eine 31-jährige Mitfahrerin im Chrysler leicht verletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Willstätt waren zur Räumung der Unfallstelle im Einsatz.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell