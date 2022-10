Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Zeugen nach Unfall gesucht

Neuried (ots)

Nach einer Unfallflucht mit einem schwerverletzten Motorradfahrer am Mittwochnachmittag, sind die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf der Suche nach Zeugen. Gegen 16:20 Uhr fuhr der Fahrer eines mutmaßlich weißen Kastenwagens kleinerer Bauart von der Schutterzeller Mühle her kommend auf die K 5339 in nördlicher Richtung auf und missachtete dabei die Vorfahrt dort fahrender Autos. Während zwei Autofahrer durch eine Gefahrenbremsung eine Kollision verhindern konnten, kam ein Motorradfahrer durch seine Bremsung zu Fall und rutschte in eines der vorrausfahrenden bremsenden Fahrzeuge. Mit schweren Verletzungen musste er in eine Klinik gebracht werden. An seiner Honda war ein Schaden von rund 1.000 Euro zu beziffern. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher liefern können, wenden sich unter der Telefonnummer 0781 21-4200 an die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell