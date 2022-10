Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Sulz - Ermittlungen nach gefährlicher Körperverletzung

Lahr, Sulz (ots)

Die Auseinandersetzung zweier Männer am frühen Dienstagabend, hat nun strafrechtliche Konsequenzen für einen der Beteiligten. Gegen 19:30 Uhr wurde die Polizei in die Straße "Dammenmühle" gerufen, nachdem ein 66 Jahre alter Tatverdächtiger sein fünf Jahre älteres Gegenüber in einer gemeinsam bewohnten Unterkunft derart mit Schlägen traktiert haben soll, dass dies für das Opfer einen Krankenhausaufenthalt nach sich zog. Die Hintergründe sind nun Gegenstand eines polizeilichen Ermittlungsverfahrens.

/rs

