POL-OG: Kehl - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Muggensturm (ots) - Am Dienstag kam es gegen 17:15 Uhr auf der Karlsruher Straße zu einem Unfall. An der Einmündung zur Friedrich-Ebert-Straße soll ein 28-jähriger Autofahrer eine bevorrechtigte Fahrradfahrerin übersehen haben. Er gab an, dass er die Radlerin aufgrund der tief stehenden Sonne zu spät erkannt habe. Glücklicherweise wurde die 62 Jahre alte Fahrradfahrerin nur leicht verletzt. Es kam zu einem ...

