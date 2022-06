Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auseinandersetzung auf dem Festplatz - Kennzeichen von Streifenwagen geklaut + Schaukastenscheibe zertrümmert + Unter Drogeneinfluss gefahren + Rund 10 Prozent zu schnell + 5 Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt - Auseinandersetzung auf dem Festplatz - Kennzeichen von Streifenwagen geklaut

Ein Einsatz der Polizei während der Trinitatiskirmes in der Nacht zum Sonntag, 12. Juni, gegen 02 Uhr, endete mit einem erheblichen Widerstand, der Ingewahrsamnahme eines 48 Jahre alten Mannes und dem Diebstahl der vorderen Kennzeichen von zwei Streifenwagen. Durch die Widerstandshandlungen erlitt ein Polizeibeamter Verletzungen.

Nach einer Auseinandersetzung auf dem Festplatz der Trinitatis-Kirmes reagierte ein alkoholisierter Mann äußerst aggressiv, verweigerte die Personalien und leistete letztlich erheblichen Widerstand. Nur mit erheblicher Kraftanstrengung gelang es der Polizei, dem Mann die Handfesseln anzulegen. Während des Einsatzes, solidarisierten sich andere, ebenfalls alkoholisierte Kirmesbesucher mit dem dann in Gewahrsam genommenen Mann und die Situation beruhigte sich erst nach dem Eintreffen weiterer Streifenwagen. Nach Einsatzende stellte die Polizei den Diebstahl der beiden vorderen Kennzeichen fest. Eines der Kennzeichen tauchte mittlerweile wieder im in einem Garten in der Nachbarschaft des Festplatzes auf. Das andere Kennzeichen blieb bislang verschwunden.

Stadtallendorf - Schaukastenscheibe zertrümmert

Zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 10 Uhr am Donnerstag, zertrümmerten Unbekannte in der Straße Aufbauplatz die Scheibe des Schaukastens mit dem Busfahrplan an der Haltestelle Bussteig 4. Der Stadt entstand durch die Sachbeschädigung ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Ostkreis - Unter Drogeneinfluss gefahren

Am Sonntag, 12. Juni beendete die Polizei Stadtallendorf eine Fahrt mit einem E-Scooter und eine mit einem Auto, weil die jeweiligen Fahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss standen. Um 10.25 Uhr musste ein 35 Jahre alter Scooterfahrer sein Gefährt in Stadtallendorf stehen lassen und mit zur Blutprobe. Um 14.20 Uhr veranlasste die Polizei in Kirchhain die gleichen Maßnahmen bei einem 32 Jahre alten Autofahrer.

Dautphetal - Rund 10 Prozent aller Fahrzeuge zu schnell

Die Polizei stellte am Freitag, 10. Juni, bei einer Geschwindigkeitsmessung fest, dass rund zehn Prozent der mittels Laser gemessenen Fahrzeug schneller als mit den erlaubten 50 km/h an der Mittelpunktschule in Dautphetal vorbeifuhren. Zwischen 10.15 und 12.30 Uhr ahndete die Polizei 17 Ordnungswidrigkeiten mit zwei Anzeigen und 15 Verwarnungsgeldern. Die gemessenen Geschwindigkeiten lagen zwischen 58 und 73 km/h.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Tatort: Liebigstraße - Schwarzer C-Klasse-Kombi beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mit einem schwarzen Mercedes C 220 Kombi und verursachte hinten links einen vierstelligen Sachschaden. Ohne den Unfall zu melden und ohne jedwede Nachricht am Auto zu hinterlassen, verließ der verantwortliche Fahrer die Unfallstelle. Der Unfall passierte bereits zwischen 17 Uhr am Donnerstag, 02. Juni und 16 Uhr am Montag, 06. Juni. Der Kombi parkte während dieser Zeit ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand vor dem Anwesen Liebigstraße 26. Weder durch den Schaden noch durch die bisherigen Ermittlungen ergaben sich Hinweise zum verursachenden Fahrzeug.

Marburg - Unfallflucht im Teichwiesenweg - VW Lupo touchiert

Der bei einer Verkehrsunfallflucht am linken Spiegel beschädigte graue VW Lupo parkte am rechten Fahrbahnrand vor dem Anwesen Teichwiesenweg 3 mit der Front zur Gisselberger Straße. Den Spuren nach entstand der Schaden beim Passieren des Kleinwagens. Der Unfall muss zwischen 06 Uhr am Mittwoch und 20.40 Uhr am folgenden Freitag, 10. Juni passiert sein. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder zu dessen Fahrer/Fahrerin geben?

Wehrda - Flucht nach typischem Parkplatzrempler

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg ermitteln nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch, 08. Juni, zwischen 16 und 17.15 Uhr auf dem Kundenparkplatz der Firmen Alkoni und Begro in der Tom-Mutters-Straße ereignete. Vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mit einem grauen Mercedes GLA 200 und verursachte vorne rechts einen Schaden von mindestens 1000 Euro. Wer hat an dem Mittwoch ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu dem Unfall gekommen sein könnte und wer kann sachdienliche Angaben zum beteiligten/verursachenden Fahrzeug machen?

Cappel - Flucht in der Friedhofstraße - Beim Vorbeifahren touchiert

Nach den Unfallspuren touchierte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den silbernen Opel Corsa und verursachte am Kotflügel vorne links einen Schaden in vermutlich vierstelliger Höhe. Der Opel parkte zur Unfallzeit am Freitag, 10. Juni, zwischen 15 und 16 Uhr, vor dem Anwesen Friedhofstraße 1. Die Fahrzeugfront stand Richtung Cappeler Markt.

Sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Verkehrsunfällen melden Zeugen bitte den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf - Schreckreaktion führt zu Verkehrsunfall

Eine 20 Jahre junge Frau erschrak und wich aus, als plötzlich und unerwartet mutmaßlich ein Tuch unmittelbar auf sie zu flatterte. Bei dem Ausweichmanöver streifte sie mit ihrem schwarzen Pkw die Leitplanke und beschädige sich die komplette Beifahrerseite erheblich. Die junge Fahrerin selbst blieb bis auf den Schrecken unverletzt. Sie fuhr nach eigenen Angaben zur Unfallzeit am Montag, 06. Juni, zwischen 17 und 17.30 Uhr, durch die Hospitalstraße (Kreisstraße 83) von Biedenkopf nach Eckelshausen. Plötzlich flog etwas aus dem Fenster der Fahrerseite des vorausfahrenden Autos und flatterte direkt auf sie zu. Bei dem Versuch dem Gegenstand, mutmaßlich einem Tuch, durch eine Lenkbewegung nach rechts auszuweichen, kam es zur Kollision mit dem Schaden von mehreren Tausend Euro. Bei dem vorausfahrenden Auto soll es sich um einen silbernen BMW, mutmaßlich der 5er Reihe, gehandelt haben. Eine weitere Beschreibung zum Auto und zu den Insassen des Autos liegt bislang nicht vor. Wer hat an dem Montag das Geschehen in der Hospitalstraße beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem gesuchten silbernen Auto geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell