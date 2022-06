Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Spektakulärer Neuzugang und der Audi-Club zu Besuch - Polizeioldtimer Museum öffnet am 19. Juni mit besonderen Attraktionen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis

Gerne leiten wir die Presseinformation des Polizei-Motorsport-Club Marburg 1990 e. V. anlässlich der bevorstehenden nächsten Öffnungstages am Sonntag, 19. Juni weiter.

Martin Ahlich

"In den letzten Wochen waren die Marburg Museumsmacher viel unterwegs, auch für den guten Zweck. Zunächst bei der Oldtimer-Mitfahrrallye der Rotarier in Marburg. Danach bei der Lebensfreude-Oldtimerrallye der Lebenshilfe Gießen. Aber auch bei der Franken Classic und auf der GPEC, der größten Fachmesse für Innere Sicherheit Europas in Frankfurt, waren die historischen Oldies aus Marburg vertreten und kamen überall sehr gut an.

Wer mobile Kulturgeschichte live erleben will, die nächste Museumsöffnung findet am Sonntag, 19. Juni statt. Dann stehen die inzwischen über 100 historischen Polizeifahrzeuge in der Zeit von 11 bis 17 Uhr wieder kostenlos zur Besichtigung bereit. Viele tausend Besucher jährlich zählen die Marburger Museumsmacher und fast allen sind begeistert von der Vielfalt.

Die liebevoll gepflegten Polizeifahrzeuge, angefangen von der schnuckeligen BMW-Isetta bis hin zum eindrucksvollen Wasserwerfer, sind in drei Hallen und einer Freifläche ausgestellt. Natürlich ist jedes der Fahrzeuge ausführlich beschrieben, so dass sich jeder Besucher detailliert informieren kann.

Ein neuer Wasserwerfer kommt hinzu

Ein weiterer spektakulärer Neuzugang wartet auf die Besucher. Ein Wasserwerfer vom Typ Magirus Deutz S 3500 aus dem Jahr 1954 ist ein richtiger Hingucker und wahrscheinlich das einzig erhaltene Exemplar dieses Modells. Er ergänzt die Wasserwerfer-Flotte des 1. Deutschen Polizeioldtimer Museums um ein weiteres, historisch außergewöhnliches Exemplar.

Audi Club Deutschland schaut vorbei

Zudem werden die sicherlich über 30 Fahrzeuge des Audi 100 Coupé S Club Deutschland e.V. ein weiterer Augenschmaus sein. Der Club veranstaltet im Polizeioldtimer Museum sein Deutschlandtreffen, daher sind die historischen Fahrzeuge den ganzen Tag dort zu besichtigen. Der Audi 100 Coupé S Club Deutschland e.V. (A.C.C.D.) wurde 1982 als Zusammenschluss von begeisterten Fans und Fahrern des Audi 100 Coupé S gegründet. Mittlerweile gehören auch die Audi 100 Limousinen der Baureihe C1 (Typ F104) und des Nachfolgemodells Audi 100/200 Baureihe C2 (Typ43) zu den vertretenen Fahrzeugen. Dieses Jahr feiert der ACCD bereits sein 40jähriges Jubiläum, er hat überregional und international ca. 450 Mitglieder.

Neue Halle - Thema: Autobahnpolizei und mehr

Für viele Besucher wird eine weitere Museumshalle neu sein. Darin geht es in erster Linie um Fahrzeuge der Autobahnpolizei sowie Motorräder. Zudem stehen einige Querschnittmodelle von Motoren und sonstigen Fahrzeugteilen zur Besichtigung bereit. Auch Kinder kommen dort nicht zu kurz bei einem Geschicklichkeitsspiel.

Historische Feuerwehrfahrzeuge

Ferner stehen wieder einige historische Marburger Feuerwehrfahrzeuge zur Besichtigung bereit. Auch hier sind richtige Hingucker dabei!

Vereinsheim lädt zum Verweilen ein

Das schöne Vereinsheim lädt die Besucher dann auch wieder zum Verweilen ein, denn dort soll es wieder neben Würstchen und Getränken, Kaffee und selbstgemachten Kuchen geben, um den Museumsaufenthalt noch angenehmer zu gestalten.

Das Museum befindet sich an der Kreisstraße in Richtung des Marburger Stadtteils Cyriaxweimar. Weitergehende Infos zum Museum mit Anfahrtsskizze auf www.polizeioldtimer.de. Dort ist auch ein digitaler Rundgang vorhanden."

Bilderbeschreibungen (Fotos: E. Dersch)

"Polizei-Wasserwerfer_Magirus-Deutz_Bj_1954" - Der Neuzugang im Polizeioldtimer Museum Marburg, ein Polizei-Wasserwerfer vom Typ Magirus Deutz S 3500 aus dem Jahr 1956.

"Polizei-Wasserwerfer_WaWe9_WaWe4_WaWe_Magirus-Deutz_S3500" - Die drei historischen Polizei-Wasserwerfer aus dem Polizeioldtimer Museum in Marburg nebeneinander

"Audi-100_ACCD" - Eines der Fahrzeuge des Audi 100 Clubs die im Polizeioldtimer Museum zusätzlich zu bewundern sind (Bild: A.C.C.D.)

