POL-MR: Tiefgarage unter Wasser - Platte Reifen - Feuerlöscher im Treppenhaus geleert - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg

In der Nacht zum Freitag, 10. Juni, kam es rund um das "Biegeneck" (Pilgrimstein/Biegenstraße) zu diversen vermutlich zusammenhängenden Straftaten. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Durch eine zerstörte Scheibe der Eingangstür drangen Einbrecher in ein Geschäft in der Biegenstraße ein. Die Spuren des oder der Täter verlieren sich an der Zufahrt zur Tiefgarage des Lahn-Centers, wo die Polizei augenscheinliche Ware aus dem Geschäft fand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Was genau aus dem Geschäft fehlt steht noch nicht fest.

Weiterhin gab es einen Vorfall im Treppenhaus eines Bürogebäudes am Gerhard-Jahn-Platz. Dort wurde eine Wandbeleuchtung beschädigt, ein Feuerlöscher ausgeleert und die Brandmeldeanlage ohne Grund und not betätigt.

Schließlich erhielt die Polizei noch die Meldung, dass die Tiefgarage des Hotels unter Wasser stehe und diverse Fahrzeuge platte Reifen hätten. Betroffen waren nach ersten Überprüfungen sechs Autos. Außerdem vergriffen sich der oder die Täter auch an der Brandschutztechnik, drehten das Wasser eines Löschschlauchs auf und setzten so einen Teil der Tiefgarage unter Wasser. Hier steht der entstandene Schaden noch nicht fest.

Wer hat in der Nacht rund um den Bereich Pilgrimstein/Biegenstraße/Gerhard-Jahn-Platz verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist eine Gruppe oder auch nur eine Person aufgefallen? Hinweise bitte an die Kripo in Marburg, Tel. 06421 406 0.

