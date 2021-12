Polizei Mettmann

POL-ME: Informationen zu "Sicherheit durch Sichtbarkeit" - Erkrath - 2112064

Mettmann (ots)

In der dunklen Jahreszeit ist es im Straßenverkehr besonders wichtig, gesehen zu werden. Das gilt nicht nur für Fahrzeuge aller Art, sondern ganz besonders auch für Fußgängerinnen und Fußgänger. Denn wenn die Tage kürzer und dunkler sind, steigt das Risiko für Fußgänger im Straßenverkehr zu verunglücken. Die richtige Bekleidung kann dem vorbeugen. Dunkle Kleidung reflektiert nicht gut, besser ist es, helle Kleidung zu tragen. Fußgängerinnen und Fußgänger werden noch besser gesehen, wenn sie blinkende Lichter oder retroreflektierende Materialien tragen. Diese wirken besonders gut, wenn sie sich an Armen und Beinen befinden und so die menschlichen Bewegungen leichter erkennen lassen. Menschen am Straßenrand werden so von den Autofahrern besser wahrgenommen. Die Autofahrer können anhand des Bewegungsmusters auch besser erfassen, in welche Richtung man läuft.

Um zum Thema "Sicherheit durch Sichtbarkeit" im Straßenverkehr zu sensibilisieren und noch besser aufzuklären, führt die Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde Mettmann mit ihren Verkehrssicherheitsberaterinnen und -beratern fortwährend öffentliche Präventionsaktionen im ganzen Kreisgebiet durch. Zwei solche Aktionen finden mit Info-Ständen zu Marktzeiten in den kommenden Tagen - selbstverständlich unter Einhaltung der aktuellen Corona- und Hygienereglungen - in Erkrath-Hochdahl und in Alt-Erkrath statt.

Donnerstag, 16. Dezember 2021, 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Hochdahler Markt 17, 40699 Erkrath, vor dem dortigen Supermarkt

Freitag, 17. Dezember 2021, 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Bavierstraße, 40699 Erkrath, vor dem Bavier-Center (Bongardstraße 10-22)

Hinweis an die Presse / begleitende INFO - Checkliste für die dunkle Jahreszeit:

- Tragen Sie als Fußgänger möglichst keine dunkle Kleidung, sondern kleiden Sie sich hell.

- Noch wirksamer sind reflektierende Materialien -eingearbeitet in die Kleidung oder zusätzlich als Reflexbänder oder "Blinkies".

- Benutzen Sie vorhandene Überwege, um die Straße sicher zu überqueren! Ein kleiner Umweg kann Leben retten!

- Seien Sie aufmerksam und beobachten Sie den Verkehr!

- Verlassen Sie sich nicht darauf gesehen zu werden!

