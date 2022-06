POL-MR: ...und immer wieder Betrug

Marburg-Biedenkopf (ots) - Münchhausen - Keine Beute in leerem Gebäude Bei dem Einbruch in die leerstehende ehemalige Raststätte an der B 252 an der Marburger Straße bei Münchhausen blieben der oder die Täter entsprechend ohne Beute. Durch den Einbruch entstand allerdings ein Sachschaden. Die Tat war zwischen ...

mehr