Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht auf dem Schotterparkplatz

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach

Die Polizei Biedenkopf bittet nach einer Unfallflucht in der Karl-Waldschmidt-Straße auf dem Schotterparkplatz gegenüber dem Haus des Gastes um sachdienliche Hinweise. Der Unfall war am Mittwoch, 08. Juni, zwischen 08 und 11.50 Uhr. Der Kangoo parkte mit der Front zu am Parkplatz angrenzenden Hecke. Nach den Spuren könnte ein Fahrzeug bei einem Ein- oder Ausparkmanöver mutmaßlich mit dem Außenspiegel die gesamte rechte Seite eines beigefarbigen Renault Kangoo verkratzt haben. Bislang gibt es keine Spuren, die einen Rückschluss auf das verursachende Fahrzeug zulassen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Martin Ahlich

