POL-MR: Einbrüche

Stadtallendorf - Tatort: Bahnhofstraße

In der Nacht zum Donnerstag, 09. Juni, stiegen Einbrecher durch ein aufgebrochenes Kellerfenster in ein Haus in der Bahnhofstraße ein. Der oder die Täter durchsuchten über zwei Etagen sämtliches Mobiliar in allen Räumen und richteten einen Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro an. Wer hat insbesondere zwischen 20 und 07.30 Uhr in der Bahnhofstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Bauerbach - Einbruch gescheitert

Die Hebelspuren an der massiven Hofeingangstür des Einfamilienhauses in der Bauerbacher Straße zeugen von einem versuchten Einbruch. Der Einbruch scheiterte. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 05 und Mittwoch, 08. Juni. Wem ist zu dieser Zeit in der Bauerbacher Straße jemand aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Marburg - Einbruch ins Tierheim - 2 junge Katzen verschwunden

In der Nacht zum Donnerstag, 09. Juni, zwischen 18.30 und 07.30 Uhr drangen noch unbekannte Einbrecher auf nicht feststehende Weise ins Tierheim in der Straße Bahnhaus ein und zerschlugen im Inneren die Glaseinfassung einer Tür zu einem "Katzenzimmer". Da eine entsprechende Suche erfolglos blieb und zudem diverse Katzennahrung und Medikamente fehlen, muss davon ausgegangen werden, dass der oder die Täter die beiden Jungkatzen mitgenommen haben. Die Polizei ermittelt wegen des Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise. Wo befinden sich die beiden ca. 11 Wochen alten, braun schwarz gestreiften Europäischen Kurzhaarkatzen jetzt?

Hinweise zu den Einbrüchen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

