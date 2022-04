Polizei Hagen

POL-HA: Polizist stoppt Ladendieb beim Einkaufen in der Freizeit

Hagen-Eilpe (ots)

Ein Polizist half am Montag (11.04.2022) in seiner Freizeit einen Ladendieb zu stellen. Der Beamte wollte gegen 19 Uhr einen Supermarkt in der Eilper Straße aufsuchen, als er Zeuge wurde, wie ein Mann versuchte zu flüchten. Zwei Mitarbeiterinnen des Lebensmittelmarktes hatten beobachtet, wie ein 44-Jähriger das Geschäft beabsichtigte mit einem vollen Einkaufswagen zu verlassen, ohne die eingepackte Ware im Wert von etwa 400 Euro zu bezahlen. Als sie ihn ansprachen und baten mit in das Büro des Marktes zu gehen, wollte er mit dem Einkaufswagen flüchten. Er schlug um sich und riss sich los. Als er realisierte, den Einkaufswagen nicht mitnehmen zu können, wollte er ohne diesen wegrennen. Auf dem Parkplatz traf der Mann aus Oelde jedoch auf den Polizeibeamten, der den 44-Jährigen stellen und festhalten konnte. Der Ladendieb, der bereits mehrfach in Erscheinung getreten war, stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Das Gerät zeigte rund 2 Promille an. Aufgrund bestehender Haftgründe wurde der 44-Jährige vorläufig festgenommen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell