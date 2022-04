Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche mit Holzlatte auf die Arme geschlagen

Hagen-Mitte (ots)

Auf der Altenhagener Straße gerieten zwei 17-Jährige am Montag (11.04.2022) gegen 21.30 Uhr in einen Streit mit einer siebenköpfigen, unbekannten Personengruppe. Die Jugendlichen hatten sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes aufgehalten und waren zunächst in eine verbale Auseinandersetzung geraten. Plötzlich habe eine Person mit einer Holzlatte auf die Arme der beiden Hagener geschlagen. Die beiden 17-Jährigen befürchteten eine weitere Eskalation und flüchteten. Sie wurden jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zu den männlichen Tatverdächtigen machten die beiden Jugendlichen nicht. Sie gaben auch nicht an, wieso es zu dem Streit kam. Die Polizei Hagen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell