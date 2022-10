POL-OG: Baden-Baden, Oos - In Autohaus eingebrochen, Hinweise erbeten

Offenburg (ots) - Am Dienstag gelang es Betrügern durch eine weitläufig bekannte Masche am Telefon, eine 66-jährige Frau um mehrere Zehntausend Euro zu erleichtern. Gegen 10 Uhr wurde die Frau von einem vermeintlichen Polizisten angerufen und darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Eine darauffolgende Haftstrafe könne nur durch Hinterlegung einer Kaution in ...

mehr