Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: PKW auf Parkplatz aufgebrochen...Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Während einer Streifenfahrt wurde in der Nacht vom 09.02. auf den 10.02. um 03:20 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz in der Simmerner Straße in Koblenz ein geparkter PKW mit einer offenen Fahrertür festgestellt.

Bei näherer Nachschau war erkennbar, dass die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen wurde.

Bei dem PKW handelt es ich um einen weißen KIA Picanto. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können. Hinweise bitte an die 0261 103-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell