Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Zeugensuche nach Unfallflucht

Koblenz (ots)

Am Freitag, dem 04.02.2022, kam es im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr - 15:30 in der Weglänge, 56072 Koblenz, auf Höhe der dortigen Apotheke zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Ausparken touchierte ein Unfallverursacher ein hinter ihm auf dem Gehweg parkendes GLS-Fahrzeug. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne einen Personalienaustausch zu veranlassen. Die Polizeiinspektion Koblenz 2 bittet etwaige Zeugen, sich mit der Dienststelle unter 0261-103-2911 in Verbindung setzen. Dies gilt insbesondere für diejenigen Personen, die dem GLS-Fahrer bereits Hinweise zum flüchtenden PKW geben konnten.

