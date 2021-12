Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Markus Wallenhorst von Präsident Johann Kühme zum Polizeioberrat befördert +++ Wechsel im Führungsteam der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland steht bevor +++

Markus Wallenhorst, Leiter Einsatz in der Inspektion Wilhelmshaven/Friesland, ist am heutigen Freitag vom Ersten Polizeihauptkommissar zum Polizeioberrat befördert worden. Johann Kühme, Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, überreichte dem 56-Jährigen im Rahmen einer kleinen Feierstunde die entsprechende Ernennungsurkunde.

Die Beförderung von Markus Wallenhorst stellt eine Besonderheit dar, denn damit konnte erstmals einem Angehörigen der Polizeidirektion Oldenburg der so genannte Verwendungsaufstieg ermöglicht werden. Hintergrund ist ein Erlass des niedersächsischen Innenministeriums auf Grundlage der Neuerung des niedersächsischen Beamtengesetzes, wonach für Führungsfunktionen in der Polizei Niedersachsen ein Praxisaufstieg ohne Prüfungserfordernis eingerichtet wurde. Landesweit stehen dafür zunächst zehn Stellen zur Verfügung. Voraussetzung für einen Aufstieg in den höheren Dienst sind in erster Linie langjährige berufliche Erfahrungen sowie hervorragende dienstliche Leistungen. "Ich freue mich sehr darüber, dass mit Markus Wallenhorst einer unserer absoluten Spitzenbeamten im gehobenen Dienst nun unmittelbar in den höheren Dienst wechseln kann", sagte Johann Kühme.

Markus Wallenhorst wird seine derzeitige Tätigkeit noch bis zum Ende des Jahres ausüben, zum 1. Januar 2022 wechselt er den Dienstposten mit dem aktuellen Leiter des Polizeikommissariats Jever, Polizeioberrat Peter Beer. Während Peter Beer sodann in Wilhelmshaven die Leitung des Einsatzbereichs und zugleich die Funktion des stellvertretenden Inspektionsleiters übernimmt, kehrt Markus Wallenhorst mit dem Wechsel nach Jever in seine Heimatstadt zurück. Dort ist er ab Januar zuständig für die Sicherheit von ca. 54.000 Bürgerinnen und Bürgern, die im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Jever mit den angegliederten Polizeistationen in Sande, Schortens, Wangerland und auf der Insel Wangerooge leben. Zugleich übernimmt der neue Kommissariatsleiter die Verantwortung für rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die offizielle Amtseinführung ist Anfang des Jahres 2022 vorgesehen.

