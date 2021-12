Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Landesweiter Kontrolltag zu 3G und Maskenpflicht im ÖPNV

Oldenburg (ots)

Die Polizeidirektion Oldenburg wird sich am morgigen Donnerstag (16.12.2021) am landesweiten Kontrolltag des öffentlichen Personennahverkehrs zur Einhaltung der Regeln im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beteiligen. Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Oldenburg werden Beamtinnen und Beamte die Einhaltung der Regelungen im ÖPNV kontrollieren. Hierzu zählen neben der 3G-Regelung, die Pflicht des Tragens der Mund-Nasen-Bedeckung an Haltestellen und das Tragen der FFP2-Maske, wenn im betreffenden Landkreis die Warnstufe 2 gilt. "In der aktuellen Situation ist es absolut notwendig, dass die geltenden Corona-Regelungen eingehalten werden. Jeden Tag kommen gerade im öffentlichen Nahverkehr zu den Hauptverkehrszeiten viele Menschen zusammen. Es ist daher entscheidend, dass wir insbesondere dort die Mitfahrenden sensibilisieren und Regelverstöße ahnden", so Johann Kühme, Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg. Ziel des Aktionstages, welcher in Abstimmung mit den Gesundheits- und Ordnungsämtern sowie Verkehrsbetrieben erfolgt, ist es in erster Line, die Fahrgäste auf die Einhaltung der Regelungen hinzuweisen und aufzuklären. Bei schwerwiegenden Verstößen werden aber auch empfindliche Bußgelder verhängt.

