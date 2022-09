Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Mülheim an der Ruhr - A 40 - Tödlicher Verkehrsunfall - Kradfahrer stirbt an Unfallstelle - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Freitag, 23. September 2022, 23:10 Uhr

Ein 30-jähriger Mann verunglückte gestern am späten Abend bei Mülheim an der Ruhr mit seinem Motorrad tödlich, als er gegen die Schutzplanke prallte.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 30-jährige Mann aus Essen mit seinem Krad auf der A 40 in Fahrtrichtung Venlo unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Mülheim-Styrum verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Er prallte im Anschluss gegen die rechtsseitige Schutzplanke. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 30-Jährige noch am Unfallort. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren. Während der Unfallaufnahme wurde die A 40 in Fahrtrichtung Venlo voll gesperrt.

