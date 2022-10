Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Ottenhöfen - WhatsApp-Betrugsmasche, Warnhinweise

Bühl, Ottenhöfen (ots)

Einem bislang Unbekannten ist es am Montagnachmittag über den Messengerdienst "WhatsApp" gelungen, eine Frau um einen vierstelligen Betrag zu betrügen. Die Frau wurde hierbei Opfer der bereits mehrfach erfolgreich praktizierten Masche. Sie bekam kurz vor 15 Uhr eine Nachricht ihres angeblichen Sohnes, dessen Handy kaputt sein soll. Gegenstand der Nachricht war die Aufforderung einer Überweisung. Daraufhin tätigte die Mittfünfzigerin eine Überweisung an die vom Täter angegebenen Kontodaten.

Ein weiterer, gleichgelagerte Fall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr. Hierbei wurde eine Frau aus Bühl per "WhatsApp" von ihrer vermeintlichen Tochter kontaktiert. Sie bat um Überweisung von angeblich noch offenen Rechnungen. Letztendlich überwies die Dame an die Betrüger eine vierstellige Summe. Da ihr Zweifel aufkamen, rief sie ihrer richtigen Tochter an, weshalb der Betrug auffiel. Der Überweisungsvorgang konnte noch rechtzeitig gestoppt werden, sodass kein Vermögensschaden entstand.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchten gewerbsmäßigen Betrugs eingeleitet und gibt folgende Warnhinweise:

- Seien Sie bei Nachrichten von unbekannten Nummern skeptisch. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Hinterfragen Sie verdächtige und nicht alltägliche Situationen. - Nehmen Sie Kontakt mit dem Familienmitglied auf und vergewissern Sie sich über die Richtigkeit der Angaben. - Überweisen Sie kein Geld an unbekannte Bankverbindungen. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. - Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten. - Seien Sie stets misstrauisch. Immer wieder entwickeln die Gauner neue Betrugsmaschen mit dem Ziel, an Geld heranzukommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell