Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbrüchen vorbeugen: Wichtige Hinweise der Polizei

Baden-Baden (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben seit September dieses Jahres im Bereich der Innenstadt eine Häufung von Wohnungseinbruchsdiebstählen registriert. Demnach treiben die noch unbekannten Täter schwerpunktmäßig Freitagabends, teilweise auch Samstagabends ihr Unwesen und haben durch ihr kriminelles Vorgehen bereits einen Diebstahlschaden im sechsstelligen Bereich verursacht.

So gelang es den ungebetenen Besuchern unter anderem am Freitagabend des 14. Oktobers durch das Einschlagen einer Terrassenscheibe, in ein Gebäude im Hebelweg einzudringen. Dort ergaunerten sie in der Folge Bargeld und diversen Schmuck.

Am vergangenen Samstag verschafften sich Unbekannte durch das Aufhebeln eines Fensters eines Anwesens in der Stadelhoferstraße Zutritt zu dem Gebäude. Auch hier hatten sie es auf Schmuck und Bargeld abgesehen.

Um dem kriminellen Treiben möglichst schnell ein Ende zu bereiten, haben die Beamten des örtlich zuständigen Polizeireviers eine zielgerichtete Einsatzkonzeption zur Bekämpfung von Wohnungseinbruchsdiebstählen auf den Weg gebracht. Die daraus resultierenden Maßnahmen werden durch zusätzlich angeforderte Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt.

Wichtige Hinweise der Polizei:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab! - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck! - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus! - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück! - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei! - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit bspw. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter! - Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Webseite der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Eine kostenlose Beratung bietet die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Offenburg an. Termine können per Mail unter offenburg.pp.praevention@polizei.bwl.de oder unter 0781 21-4515 oder 07222 761-405 vereinbart werden.

/ya

Ursprungsmeldungen:

19.09.2022, 16.22 Uhr

Baden-Baden - Einbrüche, Hinweise der Polizei

Baden-Baden Zu zwei Einbrüchen kam es im Laufe der letzten Woche in Baden-Baden und Ebersteinburg. So drang ein Unbekannter gewaltsam in ein Haus in der Graf-Eberstein-Straße ein und durchsuchte sämtliche Räume. Die Höhe des Sachschadens und ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen kam es in der Fremersbergstraße ebenfall zu einem Einbruch. Hier soll ein Unbekannter sich Zugang über eine im ersten Stock offene Balkontüre verschafft haben und Schmuck in einem hohen Gesamtwert aus dem Schlafzimmer entwendet haben. In beiden Fällen haben Kriminaltechniker Spuren gesichert. Die Ermittler in der Kurstadt bitten, bei Erkennen von verdächtigen Personen in Wohngebieten umgehend die Polizei unter 07221 680-0 oder dem Notruf 110 zu verständigen

Die Polizei rät darüber hinaus:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab!

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster!

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck!

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus!

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück! - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei!

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit bspw. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter!

Die Polizei empfiehlt:

- Eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen.

- Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage.

Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Webseite der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Eine kostenlose Beratung bietet die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Offenburg an. Termine können per Mail unter offenburg.pp.praevention@polizei.bwl.de oder unter 0781 21-4515 oder 07222 761-405 vereinbart werden.

/rs

15.09.2022, 10.36 Uhr

Baden-Baden - Versuchter Wohnungseinbruch

Baden-Baden Zu einem versuchten Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Kaiser-Wilhelm-Straße kam es in einem Zeitraum von Sonntagvormittag bis Mittwochnachmittag. Der Wohnungsbesitzer befand sich im Urlaub, als bislang unbekannte Personen versuchten, sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Mithilfe eines unbekannten Gegenstands schlugen die Langfinger mehrmals gegen das Badezimmerfenster. Ein Nachbar soll mehrere Schläge in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 2 Uhr vernommen haben. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Weitere Zeugen, welche Hinweise zum Einbruchshergang oder zur Identität von Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Rufnummer: 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

/xo

14.09.2022, 9.43 Uhr

Baden-Baden - Hoher Diebstahlschaden nach Einbrüchen, Hinweise der Polizei

Baden-Baden Nach mehreren Einbrüchen in der Innenstadt von Baden-Baden seit Anfang September, haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen. So kam es seit dem 3. September in der Friesenbergstraße, der Friedrichstraße, der Kaiser-Wilhelm-Straße, der Markgrafenstraße und der Lange Straße zu fünf Einbrüchen, bei denen ein Gesamtschaden im sechsstelligen Bereich verzeichnet werden musste. Die Zielrichtung der Langfinger waren dabei meist hochwertige Uhren und Schmuck. Die Ermittler in der Kurstadt bitten daher, bei Erkennen von verdächtigen Personen in Wohngebieten umgehend die Polizei unter 07221 680-0 oder dem Notruf 110 zu verständigen.

Die Polizei rät darüber hinaus:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab! - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster! - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck! - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus! - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück! - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei! - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit bspw. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter!

Die Polizei empfiehlt:

- eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen - Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. - Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Webseite der Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Eine kostenlose Beratung bietet die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Offenburg an. Termine können per Mail unter offenburg.pp.praevention@polizei.bwl.de oder unter 0781 21-4515 oder 07222 761-405 vereinbart werden.

/rs

