POL-ROW: ++ "Wem gehört das Fahrrad?" - Polizei bittet um Hinweise ++

"Wem gehört das Fahrrad?" - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg (ots)

"Wem gehört das Fahrrad?" - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg/Bothel. Zu Beginn des Monats ist ein Jugendlicher von einem Zeugen in Rotenburg dabei beobachtet worden, wie er unerlaubt mit einem fremden Fahrrad vom Fahrradständer der IGS an der Gerberstraße bis in das Mühlenende gefahren ist. Dort warf er das zuvor genutzte Rad achtlos beiseite. Nun sucht die Polizeistation Bothel, die diesen Fall bearbeitet, nach dem Eigentümer des schwarz-silbernen Knaben- oder Mädchenfahrrades des Herstellers BOCAS. Mitteilungen bittet unter Telefon 04266/95568-0.

