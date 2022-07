Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Wohnung - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In eine Wohnung in der Jurastraße in Haltingen ist am Freitag, 22.07.2022, zwischen 16:15 Uhr und 20:15 Uhr, eingebrochen worden. Eine offenstehende Wohnungstüre wies bei der Rückkehr der dort Wohnenden auf die ungebetenen Gäste hin. In der Wohnung waren die Zimmer durchsucht worden, auch die Lichtschalter waren betätigt worden. Aus der Wohnung wurde Bargeld gestohlen. Das Kriminalkommissariat Lörrach bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07621 176-0) oder auch per Email unter loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de.

