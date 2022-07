Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Viele mutmaßlich berauschte Fahrer unterwegs

Freiburg (ots)

Über das vergangene Wochenende fielen der Polizei in Lörrach insgesamt acht mutmaßlich berauschte Fahrer auf. Den Anfang machte am Freitagmittag, 22.07.2022, ein 49 Jahre alter Fahrradfahrer. Bei ihm ergab eine Alkoholüberprüfung rund 1,8 Promille. Eine Blutprobe folgte, das Fahrrad blieb stehen. Gegen 22:00 Uhr war ein 63-jähriger Autofahrer auf der B 317 aufgefallen, nachdem er hinter einem eine Unfallstelle absichernden Streifenwagen gehalten hatte. Da er alkoholisiert schien, wurde ein Alcomatentest durchgeführt, der knapp 1,2 Promille ergab. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Dagegen sperrte sich der Mann, so dass ihm die Handschließe angelegt und er zwangsweise in den Streifenwagen gesetzt werden musste. Das quittierte der Tatverdächtige mit Beleidigungen. Ein Fahrradsturz am Samstag, 23.07.2022, kurz nach 14:00 Uhr, in der Schützenstraße dürfte ebenfalls auf die Alkoholisierung des 47 Jahre alten Fahrers zurückzuführen sein. Bei ihm zeigte der Alcomatentest über drei Promille an. Er erlitt leichte Verletzungen. Zwei mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehende Männer wurden am Samstagabend aus dem Verkehr gezogen. Betroffen war ein 30-jähriger, der mit einem E-Scooter unterwegs war, und ein 34 Jahre alter Mann, der ein Auto fuhr. Bei beiden zeigte der Drogentest einen positiven Befund bei THC an, weshalb Blutproben erhoben wurden. Am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag lagen ein 55-jähriger E-Scooter-Fahrer und ein 29-jähriger Autofahrer mit 0,64 bzw. 0,52 Promille knapp über dem Grenzwert. Am Sonntagabend schließlich wurde ein 25-jähriger Motorradfahrer wegen seiner mutmaßlichen Drogenbeeinflussung beanstandet. Auch wegen eines positiven Drogentest auf THC musste er mit zu einer Blutprobe. In seiner mitgeführten Sporttasche fand sich noch eine geringe Menge an Marihuana-Verschnitt, der beschlagnahmt wurde.

