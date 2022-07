Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei verletzte Frauen nach Körperverletzungsdelikt bei Tankstelle

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 24.07.2022, gegen 10:30 Uhr, sind zwei Frauen durch ein Körperverletzungsdelikt bei einer Tankstelle in Lörrach verletzt worden. Der 53-jährige Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen. Die Frauen im Alter von 40 und 42 Jahren wurden vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sie seien vom Tatverdächtigen angegriffen worden, nachdem dieser ihnen vor die Füße gespuckt hatte. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

