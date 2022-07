Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Roller auf Schwimmbadparkplatz umgefahren - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Freitag, 22.07.2022, zwischen 18:30 Uhr und 19:05 Uhr, ist ein auf dem Parkplatz des Schwimmbades in WT-Waldshut abgestellter Motorroller umgefahren worden. Am Yamaha-Roller wurde dadurch ein Sachschaden von rund 2000 Euro verursacht. Eine namentlich nicht bekannte Zeugin sprach den Rollerbesitzer an. Sie sagte, dass ein schwarzer BMW-Kombi mit WT-Kennzeichen den Roller touchiert habe. Diese Frau als auch weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) zu melden.

