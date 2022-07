POL-FR: Bad Säckingen: Radfahrer verletzt sich schwer

Freiburg (ots) - In der Ludwig-Herr-Straße in Bad Säckingen ist am Samstag, 23.07.2022, gegen 18:30 Uhr, der Keller eines Zweifamilienwohnhauses ausgebrannt. Neben Kellerräumen befand sich auch eine Wohnung in diesem Geschoss. Verletzt wurde niemand, die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Feuerwehr gelang es, das Übergreifen der Flammen auf die darüber liegenden Geschosse zu verhindern. Die ...

mehr