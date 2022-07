POL-FR: Lörrach: Verbranntes Essen sorgt für Großeinsatz

Freiburg (ots) - Ein 37-jähriger Mann steht im Verdacht, am Donnerstag, 21.07.2022, durch offenstehende Fenster in zwei Wohnhäuser in WT-Tiengen eingestiegen zu sein. Ein Bewohner in der Schaffhauser Straße bemerkte gegen 22.20 Uhr einen unbekannten Mann im Erdgeschoß des Hauses. Der Unbekannte flüchtete. Gegen 22.50 Uhr wurde eine Bewohnerin in der ...

mehr