Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: In zwei Häuser eingestiegen - Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Ein 37-jähriger Mann steht im Verdacht, am Donnerstag, 21.07.2022, durch offenstehende Fenster in zwei Wohnhäuser in WT-Tiengen eingestiegen zu sein. Ein Bewohner in der Schaffhauser Straße bemerkte gegen 22.20 Uhr einen unbekannten Mann im Erdgeschoß des Hauses. Der Unbekannte flüchtete. Gegen 22.50 Uhr wurde eine Bewohnerin in der Josef-Bader-Straße auf einen unbekannten Mann aufmerksam, welcher sich in ihrer Küche versteckte. Zuvor soll dieser Unbekannte 20 Euro aus der Geldbörse der Frau gestohlen haben. Der Unbekannte flüchtete über das Schlafzimmerfenster. Im Rahmen der Fahndung konnte in der Zeppelinstraße ein 37-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wurde gegen den deutschen Tatverdächtigen durch das zuständige Amtsgericht Haftbefehl erlassen. Der Mann kam in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt.

