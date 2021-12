Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unfall beim Abbiegen: Fußgänger wird schwer verletzt

Viersen (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 09.00 Uhr bog ein 79-jähriger Autofahrer aus Viersen von dem Parkplatz eines Discounters an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Viersen auf diese in Richtung Gladbacher Straße ab. Hierbei achtete sie nicht auf einen 83-jährigen Mann aus Viersen, der gerade die Straße überquerte. Der 83-jährige stürzte und wurde so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. /wg (1021)

