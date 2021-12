Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Versuchter Lkw-Raub - Kripo sucht Zeugen

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr kam es in Kaldenkirchen auf dem Gelände der Shell-Tankstelle auf der Straße 'An der Landwehr' zu einem versuchten Lkw-Raub. Der 55-jährige Fahrer eines Kleintransporters aus Gronau nächtigte in seinem Fahrzeug auf dem Tankstellengelände, weil sein Lkw eine Panne hatte. Heute Morgen öffnete ein Unbekannter dann unvermittelt die Fahrertür, ein zweiter Täter, der die Beifahrertür öffnete, schubste den Fahrer auf den Rücksitz. Der erste Täter setzte sich ans Lenkrad, während der zweite den Fahrer bedrohte. Anschließend ging die Fahrt nach links vom Tankstellengelände ins dortige Industriegebiet. Aufgrund des Defekts blieb der Lkw doch nach wenigen Metern stehen. Beide Täter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndete mit starken Kräften nach den Tätern. Ein aus den Niederlanden entsandtes Diensthundführer-Team nahm die Spur der Täter auf, verlor diese aber in einem Feld. Beide Täter waren dunkel gekleidet, trugen schwarze Kappen und schwarze Handschuhe. Die Kripo fragt: Wer hat heute Morgen die beiden Tatverdächtigen im Umfeld der Shell Tankstelle beobachtet und kann weitere Hinweise geben. Die Kripo ist erreichbar unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (1019)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell