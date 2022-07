Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Samstag, 23.07.2022, gegen 00:25 Uhr, ist versucht worden, ein Geldautomat in der Bärenfelser Straße in Lörrach aufzubrechen. Das gelang jedoch nicht, stattdessen löste der Alarm aus. Zeugen fiel ein "sportliches" schwarzes Auto auf, dass dort auf der Straße stand. Als ein vermutlich unbeteiligtes Fahrzeug vorbeifuhr, flüchteten mehrere Personen mit hoher Geschwindigkeit in diesem schwarzen Pkw in Richtung Brombacher Straße von der Örtlichkeit. Die Kriminalpolizei in Lörrach bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen und anderer sachdienlicher Hinweise unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24h) oder per Mail loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell