Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Mitteilung zur Versammlungslage in Neubukow

Neubukow (ots)

Am 27.01.2022, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr, haben 120 Personen als Gegner der staatlichen Corona-Politik an der unangemeldeten Versammlung in Neubukow teilgenommen. Anlässlich dieser Versammlung wurde eine Strafanzeige wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen. Die Demonstration wurde durch Kräfte vom Polizeihauptrevier Bad Doberan begleitet. Es wurde auf das Einhalten der derzeit gültigen Corona-LVO hingewiesen. Wo keine Masken aufgesetzt waren, so wurde auf den Abstand geachtet.

