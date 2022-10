Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Lkw-Fahrer mit 2,8 Promille auf der Hansalinie ++ Fahrradklau an der Grundschule ++ Frecher Ladendieb ++ Taschendiebstahl im Discounter ++

Rotenburg (ots)

Lkw-Fahrer mit 2,8 Promille auf der Hansalinie

Sottrum/A1. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen hat am Montagvormittag einen betrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr der Hansalinie A1 gezogen. Der Sattelzug des 46-jährigen Mannes war den Beamten gegen 11 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Hamburg aufgefallen. Bei der Kontrolle erkannten die Polizisten, dass der Fahrer vor Fahrtantritt reichlich Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Eindruck: mehr als 2,8 Promille. Der Fahrer musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Fahrradklau an der Grundschule

Bremervörde. Nur zwanzig Minuten hat eine 35-jährige Bremervörderin am Montagnachmittag ihr Fahrrad am Fahrradständer der Grundschule am Birkenweg aus den Augen gelassen. Gegen 16.10 Uhr stellte sie das schwarze Damenrad des Herstellers Greens vom Typ Royal Ascot Wave dort unverschlossen ab, um kurz zum Spielplatz zu gehen. Als die Frau um 16.30 Uhr zurückkehrte, war ihr Rad verschwunden. Hinweise bitte unter Telefon 04761/9945-0.

Frecher Ladendieb

Bremervörde. Ein 46-jähriger Mann ist einem Ladendetektiv am Montagmittag in einer Drogerie an der Gartenstraße aufgefallen, als er drei unterschiedliche Parfums aus der Verpackung nahm und sie in seiner Hosentasche verschwinden ließ. Als er die Kasse passierte ohne für die Ware im Wert von rund 150 Euro zu bezahlen, sprach ihn der Mitarbeiter auf den Diebstahl an. Bei der Aufnahme des Sachverhalts im Büro des Geschäfts wurde der ertappte Dieb frech. Er bezeichnete den Ladendetektiv unter anderem als Vollidioten. Die Bremervörde Polizei ermittelt jetzt gegen den 46-Jährigen wegen des Diebstahls und der Beleidigung.

Taschendiebstahl im Discounter

Sittensen. Eine 67-jährige Frau ist am Montagmittag in einem Discounter an der Stader Straße Opfer von Taschendieben geworden. Während sie gegen 12.30 Uhr mit ihrem Einkauf beschäftig war, schnappten sich die Täter ihre Geldbörse und ihre Wohnungsschlüssel aus der Handtasche. Als die Frau den Diebstahl bemerkt, waren die Täter längst verschwunden.

