Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Raub unter Jugendlichen - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Im Anschluss an den Besuch auf dem Rotenburger Jahrmarkt ist ein 14-Jähriger Rotenburger am Samstagabend Opfer eines Raubes geworden. Gemeinsam mit zwei Freunden sei der Jugendliche gegen 22 Uhr im Bereich Bergstraße/Am Sande in Höhe Tedi unterwegs gewesen, als er aus einer anderen Gruppe von einem Jugendlichen zunächst beleidigt und auch geschlagen worden sei. Dann habe ihm der Unbekannte auch noch das Fahrrad entrissen. Die Gruppe von 6 bis 8 Personen flüchtete mit dem Rad über die Bergstraße in Richtung Stadtkirche. Es soll sich um Jugendliche mit südländischem Aussehen gehandelt haben. Der Haupttäter habe ein weißes Oberteil und darüber eine schwarze Brusttasche getragen. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0.

