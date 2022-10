Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeuge meldet Trunkenheitsfahrt - Polizei bittet um weitere Hinweise ++ Unfall auf der Kreuzung - 27-jährige Frau verletzt ++ Am Steuer eingenickt - 36-Jähriger bei Unfall schwer verletzt ++

Rotenburg (ots)

Zeuge meldet Trunkenheitsfahrt - Polizei bittet um weitere Hinweise

Sittensen. Ein besorgter Autofahrer hat sich am frühen Sonntagmorgen bei der Polizei in Sittensen gemeldet und von einer gefährlichen Trunkenheitsfahrt berichtet. Der Mann fahre seit 5.30 Uhr auf der Landesstraße 130 zwischen Scheeßel und Sittensen hinter einem Wohnmobil her. Der Fahrer nutze dabei die komplette Fahrbahnbreite und fahre auffallend langsam und unsicher. Der Zeuge folgte dem Fahrzeug bis zur ARAL-Tankstelle an der Stader Straße. Dort traf wenig später auch die Polizei ein. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Zeuge die gefährliche Situation richtig eingeschätzt hatte. Der 52-jährige Fahrer des Wohnmobils stand deutlich erkennbar unter Alkoholeinfluss. Der Mann wirkte örtlich desorientiert und wusste nicht, in welchem Ort er sich befand. Er musste eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben. Die Polizei entdeckte an seinem Wohnmobil frische Unfallbeschädigungen. Bislang ist nicht klar, woher sie stammen. Deshalb bittet die Polizei mögliche Geschädigte sich unter Telefon 04282/59414-0 zu melden.

52-Jähriger bei Wildunfall verletzt

Bremervörde. Bei einem Wildunfall auf der Kreisstraße 125 zwischen Bremervörde und Bevern ist am Samstagabend ein 52-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 19.30 Uhr mit seinem Ford in Richtung Bevern unterwegs, als plötzlich ein Hirsch über die Fahrbahn wechselte. Der 52-Jährige konnte eine Kollision mit dem Wildtier nicht verhindern. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Sein Wagen wurde erheblich beschädigt. Der Hirsch verendete an der Unfallstelle.

Unfall auf der Kreuzung - 27-jährige Frau verletzt

Scheeßel. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich L 130/Fuhrenkamp/Vareler Weg ist am Samstagnachmittag eine 27-jährige Frau verletzt worden. Eine 36-jährige Autofahrerin hatte gegen 15 Uhr mit ihrem BMW aus der Straße Fuhrenkamp nach links auf die Landesstraße einbiegen wollen. Dabei übersah sie vermutlich den von links kommenden VW eines 23-Jährigen. Bei der Kollision zog sich die 27-Jährige als Beifahrerin im VW einige Prellungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zwanzigtausend Euro.

Am Steuer eingenickt - 36-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Wilstedt. Weil er eigenen Angaben zu Folge am Steuer seines Wagens eingeschlafen sein dürfte, ist ein 36-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Samstag auf der K 146 zwischen Wilstedt und Dipshorn verunglückt. Der Mann war gegen 3.20 Uhr mit seinem VW in Richtung Dipshorn unterwegs, als sein Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Seitenraum mit einem Straßenbaum kollidierte. Mit schweren Verletzungen wurde der 36-Jährige im Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem VW entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell