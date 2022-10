POL-ROW: Fernfahrerstammtisch informiert zu Vermögensabschöpfungsverfahren

Rotenburg (ots) - Sittensen - Kollegen des Polizeikommissariats Zeven kontrollierten in den frühen Morgenstunden des 07.10.2022 in der Karl-Benz-Straße in Sittensen den Fahrer eines Rollers. Im Laufe der Kontrolle konnte durch die Beamten Alkoholgeruch bei dem 25-Jährigen Fahrer festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,2 Promille. Der junge Mann musste eine Blutprobe auf der Polizeidienststelle ...

