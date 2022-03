Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Auto überschlägt sich mehrfach

Am Sonntag kam ein Fahrzeug bei Laichingen von der Straße ab.

Kurz vor 22.30 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Mercedes von Hohenstadt in Richtung Laichingen. Wohl weil er zu schnell und unachtsam war, kam sein Auto vor dem Ortseingang Laichingen von der Straße ab. In der Folge überschlug sich das Auto mehrfach und blieb in einer Wiese liegen. Der Fahrer kam nach bisherigen Erkenntnissen mit dem Schrecken davon. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Sachschaden am Mercedes auf etwa 25.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Es gibt viele Ursachen für das Abkommen von der Straße. Schuld daran kann zum Beispiel nicht angepasste Geschwindigkeit, fehlende Aufmerksamkeit oder Ablenkung sein. Es kann dabei zu schweren Unfällen kommen. Die Polizei rät daher, immer auf die Straße zu schauen und konzentriert zu fahren. Allgemein soll auch bei Übermüdung oder unter Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen auf keinen Fall gefahren werden.

