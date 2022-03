Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße (Landstraße 381)

Regentenstraße wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Korschenbroich (ots)

Am Freitagmorgen (18.03.), gegen kurz nach 09:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße (Landstraße 381) / Regentenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen so schwer verletzt wurden, dass sie zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Die Unfallstelle wurde zur Bergung der Fahrzeuge und zur Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 56 Jahre alte Fahrer eines VW Golf die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Neuss befahren. An der Kreuzung wechselte der Fahrzeugführer den Fahrstreifen unvermittelt auf die Linksabbiegerspur.

Beim Spurwechsel kam es zur Kollision mit einem von hinten herannahenden BMW X4. Nach Angaben mehrere Zeugen soll der 22 Jahre alte Fahrer des BMW zum Unfallzeitpunkt mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und kurz vor dem Unfall nochmals beschleunigt haben.

Der Führerschein des 22-Jährigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf beschlagnahmt und sein Fahrzeug sichergestellt, da der Verdacht eines "verbotenen Kraftfahrzeugrennens" besteht.

Nach dem Gesetz liegt ein "verbotenes Kraftfahrzeugrennen" vor, wenn sich Kraftfahrzeugführer im Straßenverkehr mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegen, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Das gilt auch dann, wenn kein zweites Kraftfahrzeug an der Handlung beteiligt ist.

Das Verkehrskommissariat Kaarst hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell