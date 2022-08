Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fensterscheiben beschossen - Zeugen gesucht

Lambsheim (ots)

Am 03.08.2022 im Zeitraum zwischen 14:30 und 20:00 Uhr wurden in Lambsheim in der Ringstraße zwei Fensterscheiben eines Mehrparteienhauses beschädigt. Dies betrifft die Außenverglasung der Eingangstür sowie ein Wohnungsfenster. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1500EUR.

Vom Schadensbild her dürften die Scheiben beschossen worden sein. Ein konkreter Rückschluss auf eine Waffe ist derzeit nicht möglich. Es könnte sich um kleine Stahlkugeln für eine Schleuder, Diavolo-Projektile für z.B. Luftpistolen oder auch Pfeilspitzen handeln. Entsprechende Projektile wurden bei der Spurensuche jedoch nicht aufgefunden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

