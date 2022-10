Rotenburg (ots) - Raub unter Jugendlichen - Polizei bittet um Hinweise Rotenburg. Im Anschluss an den Besuch auf dem Rotenburger Jahrmarkt ist ein 14-Jähriger Rotenburger am Samstagabend Opfer eines Raubes geworden. Gemeinsam mit zwei Freunden sei der Jugendliche gegen 22 Uhr im Bereich Bergstraße/Am Sande in Höhe Tedi unterwegs gewesen, als er aus einer anderen ...

mehr