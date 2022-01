Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220113.3 Kellinghusen: Autofahrer unter Drogen unterwegs

Kellinghusen (ots)

Am Mittwoch in den frühen Abendstunden kontrollierten Polizeibeamte einen 25jährigen Poyenberger in der Hafenstraße. Bei der Kontrolle der Fahrtüchtigkeit gab es Hinweise auf eine stark verzögerte Pupillenreaktion. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, die Weiterfahrt wurde untersagt. Den jungen Autofahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinfluss.

