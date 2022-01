Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220113.1 Heide: Farbschmierereien am Schulzentrum

Heide (ots)

Bereits vom 3. auf den 4. Januar 2022 haben Unbekannte in Heide Farbschmierereien am Schulzentrum Heide-Ost hinterlassen. Der Schaden liegt bei mehr als tausend Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In dem genannten Zeitraum beschmierten die Täter Betonwände des technischen Traktes der Schule in der Friedrich-Elvers-Straße großflächig mit roter Farbe. Die fachmännische Beseitigung der Verschmutzung wird Kosten in Höhe von etwa 1.200 Euro verursachen.

Zeugen, die Hinweise auf die Schmierfinken geben können, sollten sich an die Heider Polizei unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell