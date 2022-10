Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Hörden - Einbruch in Wohnhaus, Hinweise erbeten

Gaggenau (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch in der Zeit zwischen 7:50 Uhr und 14:50 Uhr in ein Gebäude in der Landstraße eingedrungen. Die Einbrecher verschafften sich durch aufhebeln einer Eingangstür mit einem noch unbekannten Gegenstand Zutritt ins Innere und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Nach Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07225-9887-0 entgegen.

