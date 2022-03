PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Mehrere Diebstähle aus geparkten Pkw +++ Gartenhütte aufgebrochen +++ Peperoni-Skulptur entwendet +++ Opel zerkratzt

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Schmitten, Arnoldshain, Hegewiese, 06.03.2022 bis 22.03.2022 (pa)Im Laufe der vergangenen Wochen wurde in der zu Schmitten Arnoldshain gehörenden Siedlung Hegewiese in ein Wohnhaus eingebrochen. Ins Ziel der Täter geriet ein Einfamilienhaus in der gleichnamigen Straße. Zwischen Sonntag, dem 06.03.2022 und dieser Woche brachen Unbekannte eine Kellertür des Hauses auf, um die Wohnräume anschließend nach Wertsachen zu durchsuchen. Nach derzeitigem Stand entwendeten sie Schmuck von noch nicht näher beziffertem Wert. Das Einbruchskommissariat der Bad Homburger Kriminalpolizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Mehrere Diebstähle aus geparkten Pkw, Bad Homburg v. d. Höhe, Schleußnerstraße / Urseler Straße, 22.03.2022 (pa)In Bad Homburg kam es am Dienstag zu insgesamt drei Fällen von Diebstählen aus geparkten Autos. Zwei der Taten ereigneten sich in der Schleußnerstraße. Wie am frühen Nachmittag festgestellt wurde, hatte jemand eine Seitenscheibe eines VW Touran eingeschlagen und aus dem Fahrzeug eine schwarze Sporttasche samt Sportbekleidung entwendet. Weiter wurde aus dem mit offener Tür abgestellten Ford Transit ein Rucksack gestohlen, in dem sich ein Tablet-PC der Marke "Huawei" befand. Zu einer weiteren Tat kam es gegen 14.45 Uhr in der Urseler Straße. Dort wurden in einem unbeobachteten Moment zwei Rucksäcke aus einem Ford Transit entwendet, wobei einer davon eine Geldbörse enthielt. Die Bad Homburger Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Gartenhütte aufgebrochen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Erlenbach, Am Winterstein, 20.03.2022, 20.00 Uhr bis 22.03.2022, 15.15 Uhr (pa)In Bad Homburg Ober-Erlenbach wurde in den vergangenen Tagen in eine Gartenhütte eingebrochen. Zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag begaben sich Unbekannte in den Garten eines in der Straße "Am Winterstein" gelegenen Wohnhauses. Die Täter öffneten die Tür der dortigen Gartenhütte mit Gewalt und stahlen einen darin befindlichen Kompressor im Wert von etwa 150 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

4. Peperoni-Skulptur entwendet,

Oberursel, George-C.-Marshall-Ring, 14.03.2022 bis 22.03.2022 (pa)Durchaus ungewöhnliche Beute machten Diebe im Laufe der vergangenen Woche in Oberursel. Zwischen letzter Woche Montag und dieser Woche Dienstag entwendete jemand im George-C.-Marshall-Ring eine vor einer ehemaligen Gaststätte aufgestellte Peperoni-Skulptur. Die Riesen-Peperoni ist mehrere Meter hoch. Ihr Wert beläuft sich nach Angaben des Anzeigenerstatters auf rund 2.000 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet Personen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

5. Opel zerkratzt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Jakob-Lengfelder-Straße, 21.03.2022, 19.00 Uhr bis 22.03.2022, 12.00 Uhr (pa)In Bad Homburg Ober-Eschbach wurde von Montag auf Dienstag an einem geparkten Opel ein Sachschaden von schätzungsweise 2.500 Euro verursacht. Die Fahrerin des Fahrzeugs hatte ihren grauen Corsa am Montagabend gegen 19.00 Uhr in der Jakob-Lengfelder-Straße geparkt. Als sie am Dienstagmittag zurück zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass jemand den Lack des Kleinwagens über die gesamte Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hatte. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

