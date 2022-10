Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Zeugen gesucht

Neuried (ots)

Eine gefährliche Situation entstand nach einem Unfall am Mittwochnachmittag gegen 16:45 Uhr in der Industriestraße. Mutmaßlich beim Rangieren stieß ein Fahrzeugführer gegen einen dortigen Hochspannungs-Stromverteilerkasten und beschädigte diesen so, dass spannungsführende Kabel offen lagen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch einen Zeugen wurde das Malheur bemerkt so dass die Polizisten die Absicherung des Stromkastens in die Wege leiten konnten. Der Schaden beträgt ungefähr 2.000 Euro. Hinweise zum Unfall nehmen die Ermittler des Polizeipostens Neuried unter der Rufnummer 07807 95799-0 entgegen. /ag

